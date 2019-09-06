Бишкек, , 11:48 — REGNUM Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов подал заявление об уходе с поста. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отставку принял и подписал распоряжение об освобождении Кайыпова от занимаемой должности.

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Вместо него на пост полпреда правительства в Нарынском регионе назначен Эмилбек Алымкулов, с января 2017 года и до настоящего времени занимавший должность мэра города Нарын.

Отметим, что в Нарынской области Киргизии продолжается резонансный скандал связанный с ситуацией на золторудном месторождении «Солтон-Сары».

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