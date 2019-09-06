Москва, 6 сентября 2019, 11:45 — REGNUM Европейским либерально-рыночным элитам предстоит приспосабливаться к новому реальному миру, который оказался более жестоким, чем они предполагали, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о том, что ЕС предстоит противостоять России, Китаю и США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, ЕС должен научиться противостоять России, Китаю и Соединённым Штатам, чтобы не пасть жертвой торговых войн США. Отметим, что Шарль Мишель вступит в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года.
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