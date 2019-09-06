Москва, , 11:45 — REGNUM Европейским либерально-рыночным элитам предстоит приспосабливаться к новому реальному миру, который оказался более жестоким, чем они предполагали, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о том, что ЕС предстоит противостоять России, Китаю и США.

«Идея либеральной рыночной гармонии, в рамках которой выстраивались все концепции Евросоюза, уже не просто не работает — она рухнула, — сказал Кагарлицкий. — Поэтому надо приспосабливаться к новому реальному миру, который оказался гораздо более жестоким, чем считалось прежде. Жестоким для либеральных элит, потому что для всех остальных он был жестоким всегда. Мир оказался жестоким не только для тех, кто внизу пирамиды, но и для хозяев пирамиды. Вот в чём их неприятное открытие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, ЕС должен научиться противостоять России, Китаю и Соединённым Штатам, чтобы не пасть жертвой торговых войн США. Отметим, что Шарль Мишель вступит в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года.

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