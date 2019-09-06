Москва, , 11:49 — REGNUM Широкое использование цифровых технологий в быту привели к тому, что для населения всё меньше становится понятен смысл выборов. Об это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на международной конференции в Москве по цифровизации выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Люди живут все больше в мире интернета, цифровых технологий. И все меньше для них становится понятен смысл такого события как выборы. Во многих странах были попытки перевода технологий голосования в электронную без явки на избирательные участки. Те страны, которые проводили эксперименты, как правило, отказались от этого способа. В Эстонии способ прижился, но это единичные примеры. Значит ли это, что мы должны отказаться от этого способа и остаться со старой цепочкой, когда мы видим всё большую пассивность избирателей?» — задался вопросом Собянин.

Мэр Москвы отметил, что ответ на этот вопрос поможет дать эксперимент по электронному дистанционному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года.

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