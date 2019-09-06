Американская спесь и недомыслие уберегли Россию от того, чтобы оказаться союзником США в войне, которую они начали после 11 сентября 2001 года, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 сентября, комментируя сообщения о разговоре президентов России и США за два дня до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Статуя Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Как сообщалось ранее, в опубликованной книге американского политолога и дипломата Джорджа Биби сказано, что Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу, чтобы предупредить его об угрозе: «российская разведка выявила признаки приближающейся террористической кампании».

«Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что книга Джорджа Биби, являвшегося в прошлом ведущим аналитиком ЦРУ по России, имеет всеобъемлющий характер, не ограничивается темой 11 сентября 2001 года. Вот её название: «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы». Теперь совместим дату её выхода из печати, 3 сентября сего года, с состоявшимся на днях сокращением Дональдом Трампом бюджета на «сдерживание России» ради строительства «антимиграционной» стены на границе с Мексикой. От линии на достижение военного превосходства над нашей страной нынешний американский президент, как мы знаем, не отказывается; от политики санкционного давления — тоже, но, тем не менее, совпадение, согласитесь, примечательное.

Теперь собственно об 11 сентября. Я придерживаюсь версии, что теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году устроили сами американские спецслужбы, чтобы начать то, что условно можно назвать «операция Хаос». Сказанное Джорджем Биби, однако, подтверждает официальную американскую версию. Во всяком случае, на первый взгляд. Но нельзя исключать, что президент России звонил президенту США для того, чтобы дать понять: в России знают о планах американских спецслужб создать повод для наращивания агрессивности своей внешней политики и дестабилизации обстановки в интересующих США регионах.

Всё это объясняет звонок Владимира Путина Джорджу Бушу 11 сентября. Думаю, что президент России не мог исключать, что та кампания так называемой «борьбы с терроризмом», которую развязали США после 11 сентября 2001 года, ударит и по России.

Как бы то ни было, сегодня мы знаем о разрушительных последствиях этой «борьбы» и для Ближнего Востока, и для Северной Африки, и для Афганистана, Пакистана и других близлежащих азиатских государств. Хорошо, что американская спесь и недомыслие уберегли Россию от того, чтобы оказаться союзником, а фактически, подручным США в этой войне. Ведь её целью оказалось не уничтожение международного терроризма, а дестабилизация чувствительных для нашей страны регионов планеты», — отметил Михаил Демурин.