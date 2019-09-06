Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Правительство Грузии планирует выделить 64 млн лари ($21,7 млн) на развитие сел, находящихся на границе с Абхазией и Южной Осетией. Об этом 6 сентября заявила кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По её словам, на так называемой разделительной линии в Грузии находится 116 населенных пунктов. Кандидат в министры добавила, что выделенные средства планируется потратить до конца 2019 года.

Цкитишвили добавила, что после реализации проектов 16 тыс. жителей в 21 населенном пункте получат круглосуточный доступ к воде. В этих районах также планируют построить 9 амбулаторий, добавила кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 сентября в парламенте Грузии проходят комитетские слушания кандидатов в министры. Процедура связана с вынесением доверия новому составу правительства.

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