Берлин, , 11:34 — REGNUM На территории Берлина как федеральной земли ФРГ действует закон о нейтралитете, который запрещает работникам школ носить любые видимые религиозные символы. В последнее время несколько учительниц-мусульманок с различным успехом пытались оспорить его в суде. Теперь заключение экспертов утверждает, что закон не противоречит Конституции ФРГ или законодательству Европейского союза, пишет газета Berliner Morgenpost.

Ответственный за вопросы образования сенатор Берлина Сандра Шеерес и юрист, эксперт по вопросам ислама Вольфганг Бок представили заключение экспертов, изложенное на 122 страницах.

«Учителя берлинских общеобразовательных школ должны оказывать нейтральное влияние», — сказала сенатор.

Закон о нейтралитете не нарушает «ни Конституцию, ни нормы Европейского союза, ни положения Всеобщего закона о равном обращении», сказал Бок. По его словам, распространение исламской религиозной культуры приведет к значительному количеству конфликтов.

25−30% учеников берлинских школ являются мусульманами. Треть из них считает, что мусульмане должны не только соблюдать все религиозные нормы, но и навязывать их окружающим. По мнению экспертов, наличие в классе трех-четырех человек с таким мнением приводит к конфликтам, и прежде всего — с девочками.

Закон о нейтралитете запрещает учителям и государственным служащим носить видимые религиозные символы, будь то христианский крестик, мусульманский хиджаб или иудейская кипа. Недавно одной женщине удалось отсудить компенсацию за то, что ее не приняли на работу в школу из-за ее отказа снимать хиджаб на работе.

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