Сеул, , 11:32 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь Багамам, пострадавшей от урагана «Дориан». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь 240 млн вон (~$200 тыс.).

По данным министерства иностранных дел Республики Корея, ураган пятой категории, самый сильный из когда-либо обрушившихся на Багамы, повредил или уничтожил более 13 тыс. домов и сооружений, около 60 тыс. человек пострадало, а число жертв увеличилось до 23 человек.

«Мы всеми силами пытаемся поддержать жителей Багам, пострадавших от страшного урагана «Дориан». Надеемся, что население страны сможет вернуться к своей повседневной жизни как можно скорее», —сообщили представители министерства.