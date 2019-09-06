Исламабад, , 19:11 — REGNUM 5 сентября начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что Исламабад готов отвести войска от границы с Афганистаном, в случае если там установится мир..

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, генерал-майор Гафур отметил, что Пакистан начнет постепенный отвод 200-тысячной группировки войск, размещенной на границе с Афганистаном. «Со временем, мы полностью отведем войска от границы», — отметил генерал-майор. При этом, по словам официального представителя военных, в передислокации пакистанских войск не заинтересована Индия, так как это будет угрожать ее позиции в регионе. Поэтому, по мнению генерал-майора Гафура, Нью-Дели может препятствовать мирному процессу в Афганистане.

Также генерал-майор Асиф Гафур заявил, что Пакистан по-прежнему не придерживается доктрины «не применения ядерного оружия первыми». Он подчеркнул, что ядерный арсенал Пакистана может быть использован в случае серьезной угрозы национальной безопасности.