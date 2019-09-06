Исламабад, , 19:15 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайан заявили, что ни одна страна не заменит Пакистан в двусторонних отношениях с этими государствами..

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, главы МИД ОАЭ и Саудовской Аравии прибыли в Исламабад, чтобы обсудить с руководством Пакистана ситуацию в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. Премьер-министр Пакистана Имран Хан попытался убедить министров, в том, что Индия допускает массовые нарушения прав человека на территории бывшего штата. Он также попросил арабские страны сделать все возможное, чтобы остановить «жестокость Индии». Оба министра в целом поддержали подход Пакистана, однако воздержались от резких заявлений. Вместо этого они подчеркнули важность отношений с Пакистаном и заявили о необходимости укреплять стратегические отношения со своим южноазиатским партнером.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.