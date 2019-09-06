Исламабад, , 14:46 — REGNUM 5 сентября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, назвала Кашмир «линией обороны страны».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства заявила, что защита прав народа Кашмира обязательная для повышения обороноспособности Пакистана. Так Фирдоус Ашик Аван объяснила, почему День обороны в Пакистане пройдет в солидарности с Кашмиром. По словам пресс-секретаря, Исламабад продолжит поднимать вопрос «зверств Индии» в бывшем штате Джамму и Кашмир на всех международных площадках.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.