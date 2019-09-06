Исламабад, , 18:41 — REGNUM На переговорах по Картарпурскому коридору индийская делегация поставила новые условия Исламабаду, потребовав, чтобы Пакистан ежедневно принимал по десять тысяч паломников.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Индия также потребовала, чтобы вместе с паломниками-сикхами в Картарпур (пакистанская провинция Панджаб) могли отправиться индийские чиновники. Индийская сторона также хочет, чтобы Исламабад позаботился о бесплатных обедах для паломников (сикхские обеды лангар). Сообщается, что пакистанская делегация во главе с официальным представителем МИД Мухаммадом Фейсалом отвергла требования индийской делегации, из-за чего переговоры зашли в тупик.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.