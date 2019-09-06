Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Новое руководство Украины может оживить переговорный процесс в «нормандском формате», заявил 6 сентября в интервью изданию The Daily Signal госсекретарь США Майк Помпео.

Переговоры в «нормандском формате» Kremlin.ru

«Мы действительно надеемся, что новое руководство Украины откроет новую главу в разговоре в «нормандском формате», — заявил Помпео.

Также госсекретарь подчеркнул, что США со своей стороны тоже активно участвуют в поиске «верного набора решений».

Кроме этого, Помпео рассказал, что он считает, что американская политика на Украине в настоящее время заключается в том, чтобы дать новому президенту страны Владимиру Зеленскому шанс для выхода из тупика в процессе переговоров с Россией.

При этом, по мнению госсекретаря США, именно Россия должна сделать первые шаги в сторону деэскалации конфликта.

Отметим, ранее, 3 сентября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что дата следующей встречи в формате «нормандской четверки» пока не определена.