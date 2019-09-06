Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уговаривают его идти на выборы главы государства в 2020 году не с действующим вице-президентом Майклом Пенсом, а с другим напарником, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источники.

По их данным, после «сокрушительного» поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в 2018 году напряженность между Трампом и Пенсом нарастает. Кроме того, уверяют источники, американский лидер интересовался у помощников, стоит ли ему менять своего напарника на выборах.

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Вместе с тем окружение Трампа не считают Пенса столь же влиятельной фигурой Белого дома, как, к примеру, некоторых советников президента США в лице Джареда Кушнера и Стивена Миллера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

Главным соперником действующего президента США на предстоящих выборах в 2020 году станет бывший вице-президент Джозеф Байден. Согласно последним опросам, претендент на пост главы Белого дома от Демократической партии на сегодняшний день опережает по популярности Дональда Трампа.

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