Ереван, , 11:06 — REGNUM Решение Конституционного суда Армении, вынесенное 4 сентября по запросу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, может быть признанно недействительным. Об этом 6 сентября пишет армянская газета «Жаманка» («Время»).

Издание отмечается, что власти республики не планируют менять меру пресечения в отношении Кочаряна. По данным «Жаманак», представители власти намерены направить в парламент законопроект о Конституционном суде, который позволит сформировать новый состав суда и отменить ранее принятое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Конституционный суд Армении вынес решение относительно запроса бывшего президента Роберта Кочаряна. Экс-президент потребовал проверить конституционность 35-й и 135-й статьей уголовно-процессуального кодекса (УПК) республики, которые касаются правомочности ареста и уголовного преследования в отношении президента.

Конституционный суд признал 35-й статью УПК неконституционной, а 135-ю — соответствующей Конституции Армении. Эксперты отмечают, что данное решение ставит под вопрос правомочность ареста Кочаряна.

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