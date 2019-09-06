Лондон, , 11:09 — REGNUM Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в ходе визита в Лондон, сообщает The Independent.

Более 2 тыс. иностранных боевиков были захвачены в Сирии, их страны должны принять их назад, подчеркнул Эспер. Британия лишила некоторых из таких лиц подданства, однако американский министр заявил, что проблема не решается «отбором паспортов».

«Наша позиция состоит в том, что все они должны быть отправлены на родину и предстать перед правосудием», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе канадские власти сообщили об отзыве британского подданства у Джека Леттса, который воевал за джихадистов в Сирии и имеет также гражданство Канады. В Оттаве при этом напомнили, что бороться за безопасность странам нужно сообща.

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