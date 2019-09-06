Киев, , 11:04 — REGNUM Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко, если он не будет являться на допросы в Государственное бюро расследований. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, комментируя сегодняшний вызов Порошенко на допрос в ГБР.

«Сейчас он ищет тактику, которая бы позволила ему избежать криминального преследования. Но тактика избегания общения со следователями в процессуальном статусе свидетеля не самая правильная. Он накапливает процессуальные причины, чтобы не ждать 1 января, когда вступит в силу закон о внесении изменений в Конституцию и, чтобы стать героем рассмотрения вопроса о снятии персональной неприкосновенности. Эта перспектива будет для него очень правильной», — считает Лавринович.

По его словам, Порошенко должен ответить за действия, которые нанесли стране большие убытки, а также за нарушение прав граждан и политические преследования.

«Собралось очень большое количество вопросов, на которые нужно ответить. Они касаются действий, которые приводили к огромным убыткам для страны, к нарушению прав граждан. Нужно ответить за политические преследования, за заказные решения, за управление судами и прокурорами. За все нужно ответить… Петр Алексеевич может ускорить тот день, когда его не будут приглашать, а будут обеспечивать возможность его общения со следователями, а потом и с судьями», — предупредил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на 10.00 экс-президент Порошенко должен явиться на допрос в ГБР для дачи показаний. Напомним, ГБР расследует производство относительно неуплаты налогов при продаже и покупке завода «Кузница на Рыбальском» и телеканала «Тонис» (принадлежат Порошенко).