Эрбиль, Ирак, , 11:05 — REGNUM Депутат парламента Иракского Курдистана Соран Омар рассказал о секретных тюрьмах в курдской автономии, об этом 5 сентября он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление было сделано в ответ на утверждения официального Эрбиля на отсутствие в автономии тюрем для политических заключенных, а также на неприменение пыток в их отношении.

Омар подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности и он готов указать на точное место расположение указанных учреждений.

«Десятки людей содержатся в тюрьмах, их судьба остается неизвестной», — подчеркнул Омар, добавив, что готов раскрыть подробности в присутствии правозащитников и дипломатов.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о наличии в Иракском Курдистане тюрем для политических заключенных, в которых содержатся люди без предъявления обвинений.

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