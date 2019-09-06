Вильнюс, , 11:00 — REGNUM Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски прокомментировала установку в центре Вильнюса мемориальной доски нацистскому пособнику Йонасу Норейке, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 сентября.

По её словам, это «акт своеволия толпы». «Он показывает истинное отношение организаторов этой акции к законам и их соблюдению. Организаторы митинга и установления доски пошли путем силы, навязывая свою точку зрения, как единственно правильную. Мы это уже видели в Литве в 1941 году», — отметила Куклянски.

Она выразила уверенность, что появление такого символа навредит имиджу Литвы. «В сентябре Литву посетит делегация из США, мы будем отмечать памятную дату — День геноцида евреев Литвы. Неужели с этой доской мы встретим и год Гаона и истории евреев Литвы? Очень важно, чтобы руководители Литовского государства дали свою оценку происходящему, представили свою принципиальную позицию, а ответственные ведомства Литвы приняли должные меры», — отметила она.

Она напомнила, что именно в Шяуляйское гетто были заключены её родные, которые из гетто так и не вернулись. «По этому случаю процитирую известного писателя Шолом-Алейхема, чьим именем названа Вильнюсская гимназия. Одно из своих произведений он начинает так: «Мне хорошо — я сирота!». Я тоже хочу сказать: «Мне хорошо — я сирота, и мои родители не видят, какие почести оказывают тому, кто обрек всю их семью на погибель в Шяуляйском гетто», — заключила Куклянски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 сентября толпа националистов из примерно нескольких сотен лиц установила на фасаде библиотеки литовской Академии наук мемориальную табличку в честь Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем за его подпольную деятельность против Литовской ССР, но который при фашистской оккупации активно участвовал в Холокосте и повинен в смерти тысяч евреев — он своими распоряжениями, как глава Шяуляйского уезда, отправлял их в гетто на уничтожение.