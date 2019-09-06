Джакарта, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась со своим коллегой из Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом в Джакарте, сообщает Sindonews.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила надежду, что иранское ядерное соглашение будет полностью выполнено.

«Индонезия хочет видеть, что соглашение по ядерной программе Ирана все ещё может быть выполнено в полном объеме», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Ирана в Джакарте 6 сентября.

Помимо обсуждения вопроса о ядерном соглашении, на встрече стороны также обсудили двусторонние вопросы, касательно развития сотрудничества и деятельности, осуществленной двумя странами, в том числе проведение пятой консульской консультации, которая прошла в Джокьякарте 27 августа.

«Я также приветствую прогресс в двустороннем сотрудничестве в области расширения прав и возможностей женщин и здравоохранения. В апреле 2019 года в Индонезии состоялась встреча, на которой обсуждалось расширение прав и возможностей женщин», — продолжила глава МИД Индонезии.

Что касается Ближнего Востока, Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия хочет видеть мирный, стабильный и процветающий регион.

«Индонезия ожидает, что все стороны внесут свой вклад в стабильность и мир на Ближнем Востоке. Различные разногласия и конфликты на Ближнем Востоке должны быть немедленного разрешены путем диалога», — отметила глава внешнеполитического ведомства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что Джакарта намерена ратифицировать индонезийско-иранское соглашение о взаимной правовой помощи и соглашение об экстрадиции.

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