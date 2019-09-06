Цхинвал, , 10:56 — REGNUM По приглашению законодательной и исполнительной власти Абхазии для наблюдения за выборами приедут представители Южной Осетии, сообщает 6 сентября ИА «Рес».

Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев, делегацию республики возглавит первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве международных наблюдателей в Абхазию приедут сенаторы из России, а также представители Луганской и Донецкой республик.

Напомним, 25 августа состоялись выборы президента Абхазии. Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Во второй тур выходят действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии Алхас Квициния, набравшие 24,83% и 22,91% голосов соответственно. Олег Аршба набрал 22,56% голосов. Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.

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