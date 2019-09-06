Киев, , 10:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не захочет вводить в стране военное положение, заявил в эфире украинского телевидения глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин.

«Войну надо было называть войной… Но этого не делал Турчинов, этого не делал Порошенко и этого, думаю, не сделает Зеленский по одной простой причине: для того, чтобы назвать войну войной, надо будет вводить правовой режим военного положения… Этого не хотел ни один из президентов, и действующий президент также не хочет», — отметил Рахманин.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко с подачи секретаря Совнацбеза Украины Александра Турчинова ввел в стране военное положение в связи «с агрессией Российской Федерации в Азовском море». Режим военного положения действовал на Украине 30 дней, большинство экспертов тогда выразили мнение, что Порошенко намерен таким образом отменить или хотя бы отодвинуть по времени президентские выборы, намеченные на март 2019 года.