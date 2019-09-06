Хартум, , 14:43 — REGNUM Президент Франции Эммануил Макрон направил новому премьер-министру Судана Абдулле Хамдоку приглашение посетить французскую столицу для проведения переговоров. Суданский лидер, недавно занявший свой пост, выразил глубокую признательность французскому коллеге за приглашение и подтвердил свою готовность встретиться с президентом Франции при первой же возможности. Премьер-министр подтвердил важность поддержки, которую Франция может оказать Судану, учитывая международный статус и политический вес Парижа, отметив многочисленные области экономического сотрудничества, которые могут стать приоритетными в предстоящий период. Об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.

Глава департамента Министерства иностранных дел Судана по европейским и американским делам посол Мохаммед Абдулла аль-Том заявил, что приглашение провести двусторонние переговоры было передано суданской стороне через посла Франции в Хартуме. Посол отметил особый интерес французского руководства к событиям в Судане, подчеркнув, что Париж обещает новому гражданскому правительству страны полную поддержку.

В свою очередь, на этой неделе в Хартум с официальным визитом должен прибыть министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан для того, чтобы обсудить рамки двустороннего сотрудничества и пути экономической поддержки Судана. Кроме того, стороны рассмотрят вопрос погашения суданского внешнего долга, который уже превысил 51 миллиард долларов.