Багдад, , 16:58 — REGNUM Иракские власти опровергли сообщения, опубликованные международной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW), которые содержали обвинения в принудительном изгнании свыше двух тысяч иракцев, предположительно связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из лагерей беженцев в северной провинции Ниневия. Представитель Министерства перемещения и миграции Ирака Али Аббас Джахагир заявил, что правительство не вынуждает беженцев возвращаться в районы своего происхождения, а также не классифицирует перемещенных лиц по признаку их принадлежности к террористическим группировкам. Об этом сообщает иракское новостное издание Al-Mashriq.

Джахагир также отметил, что иракским властям уже удалось вернуть в свои дома около половины всех перемещенных лиц, однако в лагерях беженцев по-прежнему находятся порядка 500 тысяч человек. Он подтвердил, что министерство продолжит прилагать усилия по скорейшему возвращению граждан в районы своего проживания, основываясь на гуманитарных и правовых аспектах вопроса.

Основная трудность в возвращении перемещенных лиц заключается в том, что семьи беженцев сталкиваются с неприятием и угрозами со стороны местных жителей, поскольку некоторые члены их семей были связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Особо остро ситуация стоит в Киркуке, Анбаре и Саладине, где власти намеренно изолируют семьи, члены которых имели отношение к деятельности террористических групп.