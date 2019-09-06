Эр-Рияд, , 16:20 — REGNUM Власти Саудовской Аравии заявили о запуске программы выдачи туристических виз в страну. Данный шаг направлен на привлечение иностранных туристов из более чем 50 государств мира. Отмечается, что в конце сентября текущего года в Саудовской Аравии будет проведена крупная рекламная кампания туристических достопримечательностей Королевства с приглашением ведущих мировых экспертов в сфере туризма. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Развитие сферы туризма является важной частью осуществления плана «Видение-2030» по диверсификации экономики, запущенного саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Эксперты отмечают, чток 2030 году доходы от туризма смогут приносить Эр-Рияду до 10% от валового внутреннего продукта, что составит более 100 миллиардов долларов в год.

Экономические последствия запуска программы выдачи туристических виз будут крайне благоприятными. Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозирует, что к 2029 году сфера туризма будет составлять порядка 11% экономики Саудовской Аравии. Уже сегодня власти королевства ведут работы по развитию курортов на побережье Красного моря, в историческом районе Алула и новом современном центре для отдыха и развлечения Киддия.