* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Рабат, , 15:26 — REGNUM Центральное бюро судебных расследований Марокко сообщило о раскрытии террористической ячейки, лояльной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка состояла из пяти человек и базировалась в городах Надор и Беркан в восточной части Марокко. В ходе спецоперации правоохранительные органы также конфисковали вооружение и электронные устройства террористов. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Предварительное расследование указывает, что члены ячейки имели планы присоединиться к лагерям боевиков сети «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе Сахеля к югу от Сахары. После прохождения специальной подготовки экстремисты планировали осуществить террористические акты на территории Королевства.

Сообщается, что подозреваемым от 27 до 41 года. Главой ячейки выступал специалист по изготовлению взрывчатых веществ, предназначенных для использования в террористических актах. Все члены группировки помещены под стражу для дальнейшего расследования. Напомним, ранее Силы безопасности Марокко провели ряд аналогичных операций в рамках стратегии Королевства по борьбе с терроризмом в стране и во всем регионе.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.