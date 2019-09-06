Мадрид, , 10:47 — REGNUM Великобритании до Brexit нужны досрочные выборы, чтобы выйти из политического тупика. Такое мнение выразил и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель на пресс-конференции в Мадриде.

Боррель заявил, что известно, чего не хотят британцы, — они почти ничего не хотят, но неизвестно, чего они хотят. Проще всего выяснить это проведением выборов, полагает он.

По его словам, произойдет ли жёсткий Brexit — неизвестно, но парламент волен попросить отсрочки. Правительство Испании заключило ряд двусторонних соглашений с Великобританией, которые начнут действовать после Brexit, и разработало ряд мер на случай выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Еврокомиссии заявили, что готовы на переговоры с Лондоном по выходу Великобритании из ЕС в любое время. Однако конкретных предложений от Лондона пока нет, и достичь прогресса в переговорах по этому вопросу пока не удаётся.

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