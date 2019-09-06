Додома, , 20:16 — REGNUM Министр иностранных дел и сотрудничества Восточной Африки Танзании Паламагамба Кабуди заявил, что Правительство Танзании поддерживает усилия, предпринимаемые Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в связи со вспышкой насилия в стране..

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», Кабуди отметил, что Правительство Танзании удовлетворено речью Президента ЮАР, в которой он открыто подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране крайне тяжелая.

«Мы взываем к гражданам ЮАР, пережившим времена апартеида, они должны понять, что граждане, приехавшие из других африканских стран не враги им, пора задуматься и осознать, что на ситуацию в стране оказывают влияние не их приезжие африканцы, а экономическая система страны, которая изначально построена на основе дискриминации и стала причиной лишения независимости многих граждан», — отметил Министр.

Также он добавил: «До сих пор не поступало никаких сообщений об убийстве граждан Танзании в ЮАР».

Кабуди заверил граждан ЮАР, находящихся в Танзании, что им и их имуществу будет гарантирована безопасность в стране.

«Наша страна пока не приняла решение о репатриации танзанийцев из ЮАР», — подчеркнул Кабуди.