Сухум, , 10:43 — REGNUM Команда занявшего третье место в первом туре выборов президента Абхазии кандидата Олега Аршбы поддержит во втором туре председателя оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинию, сообщает 5 августа «Абхазия-Информ».

5 августа состоялась очередная встреча штабов Аршбы и Квицинии, сторонам удалось прийти к согласию.

Важным является то, что лидером команды Аршбы является экс-президент Абхазии Александр Анкваб, занимавший пост президента Абхазии в 2011—2014 годах. Электоральная поддержка Анкваба должна стать решающей во втором туре, передает РИА Новости.

Напомним, 25 августа состоялись выборы президента Абхазии. Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Во второй тур выходят действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии Алхас Квициния, набравшие 24,83% и 22,91% голосов соответственно. Олег Аршба набрал 22,56% голосов. Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.

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