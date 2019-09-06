Пхеньян, , 19:34 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын выделил два локомотива роста экономики КНДР — науку и технологии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ..

Ким Чен Ын убеждён, что мощь государства заключается в развитых технологиях и продвинутой науке, которые связаны с помощью образования. За выдающимися учеными сейчас идёт настоящая охота — фактически война между целыми государствами. В связи с этим, КНДР необходимо предпринять рывок в сфере развития образования, чтобы оказаться среди мировых лидеров, полагает северокорейский лидер.

Политологи обращают внимание на то, что с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году, КНДР добилась больших успехов в развитии технологий и науки. Это стало возможно благодаря увеличению продолжительности школьного образования до 12 лет, открытию 85 новых образовательных программ в 37 университет по всей стране и увеличению финансирования данных сфер. Кроме того, экономика КНДР страдает от серьёзных международных санкций, и стране необходимы многочисленные самостоятельные разработки в различных отраслях — от военной до легкой промышленности.