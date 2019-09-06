Брюссель, , 10:37 — REGNUM Европейский союз должен научиться противостоять России, Китая и Соединенным Штатам, об этом, как сообщает Politico, заявил назначенный председатель Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, Евросоюз должен действовать «решительно и уверенно, чтобы не пасть жертвой торговый войн США, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России».

Вместе с тем Мишель добавил, что Соединенные Штаты останутся «самым сильным международным союзником» Европйеского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, Шарль Мишель вступит в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что существующий мировой порядок переживает «исторический момент», в связи с чем необходимо заново создать архитектуру безопасности между Европейским союзом и Российской Федерацией. При этом Россию Макрон считает европейской страной.

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