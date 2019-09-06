Нью-Дели, , 15:45 — REGNUM Индия заключит с США соглашение на сумму 3,1 миллиарда долларов о приобретении патрульных самолетов, что расширит возможности наблюдения ВВС страны в регионе Индийского океана. Сообщается, что стороны окончательно подпишут соглашение о покупке 10 самолетов Boeing P8I на встрече представителей стран на следующей неделе.

Сделка будет включать в себя обязательную оговорку о компенсации не менее 30% стоимости индийским компаниям.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее стороны подписали соглашение о закупке 12 подобных самолетов, что позволит Индии усилить контроль над регионом, в котором возрастает присутствие китайского флота.

Индийская сторона рассчитывает, что все патрульные самолеты будут введены в эксплуатацию уже в течение четырех лет.