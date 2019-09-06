Афины , , 10:36 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в поставках своего сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию и дальше — в Восточную Европу. Об этом министр торговли США Уилбур Росс заявил после встречи с руководством Греции, пишет газета «Катимерини».

Росс подчеркнул, что США хотели бы видеть Греческую Республику энергетическим узлом в регионе, и отметил, что серьезно заинтересованы в экспорте через неё в Восточную Европу СПГ. Переговоры Росса с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом прошли 5 сентября.

Американский министр добавил, что регазификационный терминал в греческом порту Александруполисе будет немедленно задействован при участии США после заключения крупного договора на поставку СПГ в регион.

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