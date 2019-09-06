Нью-Дели, , 20:42 — REGNUM Официальный представитель главной оппозиционной партии страны, Индийского национального конгресса, Приянка Ганди отметила, что замедление экономического роста и в особенности молчание правительства об этой проблеме может быть «очень опасно» для индийского общества..

По мнению политика, у руководства страны нет ни плана выхода из кризиса, ни сил, чтобы обеспечить благосостояние жителей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», она также отметила, что ежедневные новости по поводу экономического спада страны только повышают уровень недовольства в обществе.

«Оправдания, риторика и слухи от правящей партии не сработают», — заявила представительница оппозиции в твиттере.