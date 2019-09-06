Нью-Дели, , 19:53 — REGNUM Индийский национальный конгресс, главная оппозиционная партия Индии, расширит полномочия генерального секретаря партии Приянки Ганди. Сообщается, что всего через год после того, как политик официально присоединилась к организационной структуре партии, она будет нести ответственность за деятельность партии во всём штате Уттар-Прадеш..

Представители партии отметили, что данный шаг «не удивителен», так как политик активно занимается партийными и организационными делами, которые уже охватывают весь штат.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», вступление в партию Приянки Ганди призвано укрепить ряды оппозиции, а также «вселить жизнь» в значительно постаревший партийный состав.

Отметим, что Индийский национальный конгресс возлагает на нее особые надежды в связи с подготовкой к выборам в ассамблею самого густонаселенного штата в 2022 году.