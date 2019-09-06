Анкара, , 14:45 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Сейчас все хорошо, просто замечательно, у некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, не одна и не две… Но в моих руках ядерной боеголовки быть не должно! Это я не приемлю. Сегодня в мире нет развитых стран без ядерного оружия, оно есть у всех».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Я не назову имени, он сейчас не президент, но рассказывал мне: «Нам говорят так и так, в моих руках 7,5 тыс. ядерных боеголовок, но у РФ и США — 12,5 тыс., 15 тыс., и у меня будет столько же». Смотрите, в чем они соревнуются, а нам говорят: «Тихо, ты такого не делай». Разве перед нами нет Израиля? Есть. И он пугает подобными вещами».

Турецкий лидер добавил: «Встал вопрос с С-400 — началась свистопляска, мол, ты не можешь купить. Это ещё почему? Что за ним стоит? Система обороны, не нападения, то есть нам не дают купить оружие для собственной безопасности. Мы купили и, даст Бог, это дело мы закроем в апреле 2020 года. И я сказал президенту США Дональду Трампу, дай нам ЗРК Patriot, их мы тоже возьмём. Он спросил, говорю ли я правду, я сказал да, только условия будут прежними, то есть, такими, на которых мы купили комплексы у РФ».