Анкара, , 20:28 — REGNUM Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди заявил: «Роль, которую берет на себя Турция, которая уже 5 лет является крупнейшим центром приема беженцев на планете, очень важна. Мы приветствуем заявления Турции о своей решимости предпринимать все меры по защите беженцев»..

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Филиппо Гранди отметил: «По мере продолжения вооруженных столкновений сохраняется и проблема беженцев. Для того, чтобы положить ей конец, нужно политическое решение. Однако для этого нужно сотрудничество и взаимопомощь международного сообщества, в том числе, и с Турцией».

Представитель ООН добавил: «Мы приветствуем председательство Турции на глобальном форуме по вопросам беженцев, который пройдет в Женеве. Проблемы беженцев затрагивают районы гораздо шире тех, что непосредственно связаны с ними. Справиться с ними в одиночку невозможно. Вместе с реальными действиями необходимы общее видение и решимость всех стран. На форуме мы будем работать для достижения этой цели».