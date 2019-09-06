Анкара, , 16:22 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что США направили в расположение террористической организации Рабочая партия Курдистана в Сирии новый конвой снабжения примерно из 60 фур. Он пересек сирийско-иракскую границу через пропускной пункт Симелька.

В составе конвоя следуют крупногабаритные транспортные средства, строительная техника, топливные цистерны, генераторы и крытые грузовики. Фуры двигаются в направлении регионов Сирии, оккупированных Рабочей партией Курдистана.

В отличие от предыдущих колонн, настоящий конвой находился в пути в дневное время. Приблизительно 2 недели назад США прислали на базы боевиков Рабочей партии Курдистана в оккупированных районах Сирии схожий по численности конвой. США, которые с 2015 года под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана, располагают в Сирии 18 базами и опорными пунктами с 2 тыс. личного состава.