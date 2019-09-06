Анкара, , 15:38 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы сделали прямо противоположное некоторым западным странам, которые пускают по 50, 100, 200 беженцев, хотя они и могли бы открыть двери полностью. Сейчас они нас благодарят и так далее… Даже получить простую благодарность без поддержки — большая честь для нас. На сегодняшний день наши расходы на беженцев составили 40 млрд долларов, а от ЕС в наш бюджет не пришло ничего».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Куда же поступает хоть что-нибудь? Через международные организации, в AFAD и Kızılay. Сколько? Эх, пока что вся пришедшая помощь оценивается в 3 млрд евро. Однако в настоящий момент положение у нас совсем не то. Они не сдержали данное слово».

Турецкий лидер добавил: «В вопросе разделения ноши приема беженцев я обращался ко всем, главным образом, к ЕС, но мировое сообщество не оказало нам должной поддержки».