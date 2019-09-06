Анкара, , 18:37 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «ЕС вообще нарушил все взятые на себя обязательства, лишив Турцию возможности стать полноправным членом, нашим ответом на это будет поиск новых вариантов от Африки до Южной Америки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Те, кто пытался загнать нашу страну в угол более или менее скрытыми эмбарго, направили нас на максимальное развитие своего потенциала во всех сферах, от промышленности до технологий, от сельского хозяйства до энергетики. Мы обесценили все усилия в оборонной сфере, направленные на то, чтобы оставить нас один на один с террористами, произведя одни из лучших в мире образцы вооружений».

Турецкий лидер добавил: «Те, кто пытались лишить нас беспилотников, так необходимых в борьбе с терроризмом, управляемых ракет, систем поиска и захвата цели, теперь с удивлением наблюдают, как все необходимое мы теперь производим сами».