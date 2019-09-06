Киев, , 10:17 — REGNUM На Украине 'эксперты продолжают обсуждать ситуацию вокруг оппозиционного телеканала NewsOne, который власти страны пытаются закрыть через суд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию для телеканала. Нацсовет признал некоторые высказывания, сделанные эксперты в эфире телеканала, разжигающими национальную, религиозную или расовую вражду, а кроме того, заявил о неустранении ранее выявленных нарушений законодательства. Решение обратиться в суд было принято единогласно.

«Телеканал не должен нести ответственность за тот бред, который зачастую говорят гости. Иначе у нас надо закрывать все телеканалы в эпоху тотальной болтовни ради самопиара», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт подчеркивает, что зрители сами должны выбирать, какие телеканалы им смотреть.

«На каждый товар есть свой покупатель. На то и свобода слова… Любой украинский канал можно назвать «пропагандистским». Особенно — если там говорят о политике и ты не разделяешь взгляды приглашённых гостей», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал NewsOne расценивает последние решения как наступление на свободу слова на Украине, внедрение цензуры и попытки новой власти «вытеснить все независимые СМИ из теле — радио — пространства страны».

Президент Зеленский ситуацию с оппозиционным телеканалом по состонию на утро 6 сентября не комментировал.