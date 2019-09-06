Анкара, , 19:55 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Президентская система правления расширила политическую сферу, искусственно суженную конституциями 1961 и 1982 годов, принятыми в результате переворотов»..

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Структуры, которые годами нависали над гражданской политикой подобно Дамоклову мечу, были возвращены на положенное им место. Мы верим в то, что мы добились воцарения в нашей стране модели управления, которая наиболее соответствует народным ожиданиям и логике исторического развития».

Турецкий лидер добавил: «Причина, по которой новой системой так недовольна Народно-республиканская партия — то, что она воплотила в себе значимый поворот к демократии. Они и их подельники так расстроены потому, что потеряли свои привилегии. Смирятся они с этим или же нет — неважно, потому что от президентской формы правления нет возврата. Наш народ никогда не позволит забрать у него эту победу, добытую в результате долгой борьбы».