Нью-Дели, , 19:09 — REGNUM Пакистан стремится дестабилизировать ситуацию в индийском Кашмире в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнется 17 сентября. Об этом 5 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в разведывательных органах страны..

Информаторы издания подчеркнули, что нарушение мира в Джамму и Кашмире необходимо Пакистану для привлечения внимания мировой общественности к ситуации в данном регионе. Таким образом, Исламабад намерен оказать давление на Индию и вовлечь другие страны в урегулирование кашмирской проблемы. По данным индийской разведки, в ближайшие дни следует ожидать учащение случаев нарушения режима прекращения огня и попыток пакистанских боевиков пересечь индийско-пакистанскую границу.

Напомним, что очередной виток обострения индо-пакистанского конфликта начался 5 августа, когда правительство Индии объявило о своем решении ликвидировать особый статус Джамму и Кашмира. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.