Нью-Дели, , 14:53 — REGNUM Для обеспечения кашмирской молодежи рабочими местами правительство Индии предложило создать более 50 000 рабочих мест в вооруженных силах Индии. Об этом 5 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В рамках дорожной карты по развитию Джамму и Кашмира правительство Индии намерено создать два особых батальона Сил полиции центрального резерва (CRPF) и Пограничных сил безопасности (BSF). Сообщается, что сухопутные войска Индии также наберут новобранцев из числа кашмирской молодежи. Для развития региона министерство финансов Индии также предложило освободить от налогов на семь лет тех инвесторов, которые вкладывают средства в экономику Кашмира. Ожидается, что область Ладакх также станет одним из крупных регионов по выработке солнечной энергии.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Индийское руководство также пообещало обеспечить полную занятость в регионе, увеличить приток инвестиций в его экономику и распространить на территорию Джамму и Кашмира действие всех федеральных программ.