Нур-Султан, 6 сентября 2019, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти на новые стандарты управленческой культуры. Об этом глава государства заявил 6 сентября на заседании национального совета общественного доверия, сообщает агентство «Казинформ».
Токаев обратил внимание, что члены нацсовета предложили повсеместно распространить практику «Open акимат». Президент считает, что эта инициатива позволит снять барьеры между населением и государственными служащими.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Нур-Султане проходит первое заседание Национального совета общественного доверия. Во время выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перезагрузить социальную политику в стране.
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