Тегеран, , 19:58 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил о том, что Россия готова инвестировать 10 млрд долларов в нефтяной сектор Ирана, и соответствующие переговоры в скором времени начнутся. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA..

Министр подчеркнул, что совместно с российским коллегой Александром Новаком он договорился о том, что переговоры об инвестициях России в иранские нефтяные проекты и перспективах вложений в иранский ТЭК должны быть проведены в ближайшие недели. «Россия готова инвестировать 10 млрд долларов в наш нефтегазовый сектор», — отметил политик.

Говоря о перспективах членства Ирана в ЕАЭС, Реза Ардаканян сообщил, что «ИРИ упустила много возможностей, которые могла бы использовать для скорейшего вступления в союз. Он также охарактеризовал ЕАЭС как «хороший рынок», население которого составляет 200 млн человек.