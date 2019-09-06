Тегеран, , 15:09 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «ядерная сделка», заключенная в 2015 году, еще имеет свою юридическую силу, и пока еще слишком рано говорить о ее «смерти». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, проблема СВПД состоит в том, что ЕС «положил деньги не в то место, где у него рот», отказавшись пойти на риск и инвестировать в соглашение ради его спасения. «Европа может потерять существенное достижение дипломатии», — отметил Мохаммад Джавад Зариф.

Иранский политик также подчеркнул, что Иран уже больше 40 лет живет под давлением и способен сам строить свое будущее независимо от СВПД. Он подчеркнул, что «смерть ядерной сделки будет ударом по мировой дипломатии, не по Ирану». Все идет к этому, ведь ЕС не делает ничего для противостояния антииранскому «экономическому терроризму».