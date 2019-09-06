Тегеран, , 17:03 — REGNUM Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Багери заявил, что в тот день, когда Иран сбил американский беспилотник над своей территорией, именно армия США отговорила президента США Дональда Трампа нанести удар по Исламской республике. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, вооруженные силы США отговорили Трампа от атаки по Ирану из-за того, что они осознали ракетную мощь ИРИ и опасность надвигающейся войны для всего региона. Он также подчеркнул, что «самая большая ложь президента состоит США в том, что он остановил атаку ради спасения жизни 100 иранцев».

Мохаммад Багери отметил, что Иран постепенно ограничивает присутствие сил США и Израиля в регионе, расширяя «ось сопротивления». Он также опроверг заявления о помощи Йемену со стороны ИРИ, назвав их иллюзиями, которые выгодно создавать некоторым странам.