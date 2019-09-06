Тегеран, , 15:45 — REGNUM 4 сентября военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана опубликовали заявление о том, что в Ормузском проливе вблизи района Яск было задержано 7 иностранных рыболовецких судов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, в общей сложности было задержано 7 траулеров. Задержание произошло по причине нарушения допустимого расстояния, отведенного для ловли рыбы, а также игнорирования предупреждений о несоблюдении правил ведения рыболовецкой деятельности. КСИР отметил, что при помощи задержанных транспортных средств было выловлено 222 тонны рыбы.

В заявлении также говорится, что все дела были переданы в суд для разбирательства. Оно подчеркивает, что «незаконный промысел создает многочисленные проблемы для местного населения, поэтому борьба с ним является одной из задач КСИР».