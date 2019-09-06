Москва, , 10:05 — REGNUM В Госдуме объяснили видение в России реальной угрозы коммерческим интересам силам США в космосе.

«Постоянное желание не иметь соперников в любых сферах все время доводит Вашингтон до монополистической паранойи, когда любая возможность сотрудничества представляется страшной угрозой», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим, по словам генерала, имеется реальнейшая угроза для коммерческих и военных интересов США, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним.

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