Тегеран, , 14:34 — REGNUM США ввели новый пакет санкций против физических и юридических лиц Ирана, которые через «преступные каналы» участвуют в незаконных поставках нефти в Сирию на десятки миллионов долларов в обход санкций. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, под санкции попали 10 физических, 16 юридических лиц и 11 танкеров. По предварительной информации, все они имеют связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана, который давал соответствующие указания о нефтяных перевозках.

Напомним, что Вашингтон вводит санкции против Ирана с 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В мае 2019 года США объявили о том, что собираются «свести иранский нефтяной экспорт до нуля» и ввели запрет для других стран мира на торговлю нефтью с ИРИ. В ответ Иран постепенно отказывается от своих обязательств по «ядерной сделке».